Sarkozy in beroep tegen gerechtelijk toezicht 24 maart 2018

Nicolas Sarkozy (63, foto) gaat in beroep tegen het gerechtelijk toezicht waaronder hij werd geplaatst. De Franse justitie heeft naar de oud-president een corruptieonderzoek ingesteld omdat hij in 2007 financiële steun zou hebben gekregen van de Libische dictator Moammar Kadhafi voor zijn verkiezingscampagne. Een Frans-Libische zakenman beweert dat hij drie geldkoffers van Kadhafi aan Sarkozy heeft overgedragen via een vertrouweling. Het ging om 5 miljoen euro. De ex-president ontkent de beschuldigingen in alle talen. "Ik moet de Fransen de waarheid zeggen: ik heb nooit hun vertrouwen verraden", verklaarde Sarkozy op TF1. Maar Kadhafi's zoon zegt "keihard bewijs" te hebben. "Ik heb met eigen ogen de levering gezien van de eerste som geld aan Sarkozy's man Claude Guéant in Tripoli", aldus Seif al-Islam Kadhafi.

