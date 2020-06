Exclusief voor abonnees Sardella blijft tot 2025 bij Anderlecht 05 juni 2020

00u00 0

"Ik heb niet getwijfeld." En dus zette Kilian Sardella (18) in het bijzijn van zijn familie en Vincent Kompany zijn handtekening onder een verlengd en verbeterd contract bij Anderlecht. De polyvalente verdediger, voor wie een Engelse subtopper in de winter nog 2,5 miljoen euro wilde betalen, ligt nu vast tot 2025 in het Lotto Park. Anderlecht stuurt zo andermaal een signaal dat het meer dan ooit op de eigen jeugd rekent. Alle jonge smaakmakers hebben nu een overeenkomst tot minstens 2022. Paars-wit maakt zich sterk dat het geen talenten moet verkopen. (PJC)