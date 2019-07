Exclusief voor abonnees Sarah De Bie Column Mevrouw Van Aert | Reisbrochures 29 juli 2019

"De oude, gifgroene muren van het Centre Hospitalier in Pau zijn vervangen door crèmekleurige exemplaren in het AZ Sint-Elisabeth in Herentals. Dat geeft alvast een ruimer gevoel. Al blijft het jammer genoeg een ziekenhuis. Er zijn prettiger oorden denkbaar. Daar breng ik nu het gros van mijn tijd door. Bij Wout. Zodat hij niet alleen hoeft te zijn, want het zijn niet de plezantste dagen voor hem. Zelf zou ik me ook niet op een andere manier kunnen ontspannen of amuseren. Dus ben ik liefst gewoon dicht bij hem in de buurt. Ik denk dat Wout dat zelf ook leuk vindt."

