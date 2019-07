Exclusief voor abonnees Sarah De Bie • Mevrouw Van Aert COLUMN | Thuisgekomen 08 juli 2019

Mijn eerste keer in de Tour en ik heb al geweend. Ik was gisteren zó blij voor Wout na de ploegentijdrit. Omdat hij het goed gedaan heeft, maar nog meer omdat ik zag hoe goed hij zich voelt in de ploeg. Hij is echt in een warme groep terechtgekomen - ik zou het bijna familie noemen. Samen met Nine, de vriendin van Dylan Groenewegen, Sophie, de vrouw van Steven Kruijswijk en Charlotte, de vriendin van Laurens De Plus, mocht ik mee achter het podium, waar de renners zich omkleden. Iedereen viel mekaar in de armen, en je zag dat het gemeend was. Ik merkte aan Wout dat hij ook emotioneel was. Zo'n verschil met waar we vandaan komen. Na alle miserie met zijn vorige ploeg, is Wout een beetje thuisgekomen. De Hollandse mentaliteit waarin je alles rechtuit kan zeggen, past prima bij Wout - hij is zelf ook niet op zijn mond gevallen."

