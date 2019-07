Exclusief voor abonnees Sarah De Bie • Mevrouw Van Aert COLUMN | Verdoeme! 11 juli 2019

00u00 0

Ik heb de rit rustig thuis gevolgd, samen met een tante en mijn neef en zijn gezinnetje. Dat was plezant, het zorgde voor afleiding. Want ik durf me in het bijzijn van andere mensen al wel eens zenuwachtig te maken. Zeker als er wordt gespurt. Vroeger keek ik gewoon niet, uit vrees voor valpartijen. Sinds Wout het in de Dauphiné zo goed heeft gedaan, heb ik die angst wel beter onder controle. Voor een pure massaspurt draai ik me nog steeds om, maar door de lastigheidsgraad van de etappe was het peloton al wat uitgedund en leek me het potentiële gevaar wel mee te vallen. Wout stelt me trouwens altijd gerust. Hij vindt het gevecht om de beste posities in de aanloop naar een belangrijke helling in de Ronde van Vlaanderen véél hectischer dan pakweg voor een spurt in de Tour. Daar spreekt natuurlijk de veldrijder in hem, die uitstekend kan sturen."

