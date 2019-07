Exclusief voor abonnees Sarah De Bie • Mevrouw Van Aert COLUMN | Roepen op de boot 16 juli 2019

00u00 0

Hebben jullie Wout zien stralen op het podium? Amai, zo mooi! Ik heb hem gisteren twee keer aan de lijn gehad. De eerste keer was vlak na de finish, we hebben toen amper iets gezegd. We waren gewoon blij dat we mekaar hoorden, zonder te praten: herkennen jullie dat? Ik moest me inhouden om niet te beginnen wenen en ik hoorde dat hij het ook lastig had. De tweede keer dat hij belde, was vanuit zijn hotel. Wout bleef maar zeggen dat hij het niet kon geloven. Ik denk dat hij zichzelf verbaasd heeft."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Wout

sport

wielersport

sportdiscipline

wegwielrennen

Tour