SAP moet nieuwe CEO zoeken

Het goede nieuws bij de Duitse softwarereus SAP zat 'm in de resultaten, het slechte in het wat onverwachte vertrek van CEO Bill McDermott (58), na acht jaar aan het hoofd van SAP. Hij wil zijn contract niet verlengen. De omzet van het bedrijf steeg in het voorbije kwartaal met 13% ten opzichte van vorig jaar. Vooral de cloudactiviteiten zorgden voor een grote groei van 37%. Per aandeel werd 1,04 euro winst geboekt. Het was trouwens McDermott die de voorbije jaren volop inzette op de cloudactiviteiten. Hij wordt opgevolgd door Jennifer Morgan (48) en Christian Klein (39), die het hoofd van de cloudtak en de operationeel directeur (COO) worden. Het aandeel boekte gisteren een mooie winst op de beurs.

