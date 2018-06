Saoedische vrouwen mogen officieel autorijden 25 juni 2018

00u00 0

In Saoedi-Arabië is het verbod voor vrouwen om auto te rijden, opgeheven. Daarover is zaterdag een koninklijk decreet van kracht gegaan. De maatregel werd in september 2017 al door koning Salman aangekondigd. Saoedi-Arabië was het enige land ter wereld dat vrouwen nog verbood om achter het stuur te kruipen. Het ultraconservatieve moslimland voert nu een reeks hervormingen door die vrouwen meer laten deelnemen aan het economische en sociale leven. Zo kunnen vrouwen nu ook een bedrijf opstarten en voetbalwedstrijden of concerten bijwonen. Toch worden vrouwen nog steeds onderdrukt door een systeem van mannelijke voogdij. Ze hebben toestemming nodig van een man binnen hun familie om te reizen, te studeren of bepaalde beroepen uit te oefenen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Saoedi-Arabië

Salman

samenleving