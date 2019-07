Exclusief voor abonnees Saoedische vrouwen boos op Nicki Minaj "Zij mag over seks zingen en ik moet mij bedekken?" 05 juli 2019

Rapster Nicki Minaj (36) treedt over twee weken op in Saoedi-Arabië, tot woede van de Saoedische vrouwen. Zij vinden het hypocriet dat de vaak schaars geklede en expliciete zangeres headliner is van het 'Djeddah Season Festival', in een land waar cinema tot vorig jaar verboden was. "Zij mag hier met haar kont komen schudden en over seks rappen, terwijl ik mezelf volledig moet bedekken", luidt het op sociale media. De organisatoren hebben alvast geen foto van Minaj op de aankondiging durven te zetten, terwijl de Britse muzikant Liam Payne en de Amerikaanse dj Steve Aoki daar wel op te zien zijn. (GVV)