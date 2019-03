Exclusief voor abonnees Saoedische megadeal in de maak 28 maart 2019

00u00 0

Het Saoedische staatsolieconcern Aramco, de grootste olieproducent ter wereld, legt ruim 69,1 miljard dollar op tafel voor een meerderheidsbelang van 70% in het Saoedische petrochemisch bedrijf Sabic. Het is de grootste deal ooit in het Midden-Oosten. Aramco neemt het meerderheidsbelang over van het Saoedische staatsinvesteringsfonds Public Investment Fund (PIF). De resterende 30% wordt verhandeld op de beurs, en daarop wordt geen bod uitgebracht. Sabic is wereldwijd actief in meer dan 50 landen, waaronder Nederland, en telt ruim 35.000 werknemers. Het Europese hoofdkantoor van Sabic staat in Sittard. Dankzij de overname kan het zijn olie- en gaswinning aanvullen met petrochemische producten zoals plastics, chemicaliën en kunstmest. Aramco werkt momenteel aan een beursgang waarbij het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië gewaardeerd moet worden op ongeveer 2.000 miljard dollar.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen