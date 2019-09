Exclusief voor abonnees Saoedische kroonprins erkent verantwoordelijkheid voor moord op Khashoggi 27 september 2019

De Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman erkent dat hij verantwoordelijkheid draagt voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi. Die gebeurde immers "terwijl ik aan het roer stond", zo zegt hij in een documentaire die volgende week wordt uitgezonden door de Amerikaanse zender PBS. Het is de eerste keer dat de kroonprins zich openlijk uitlaat over de moord, die volgens verscheidene bronnen in zijn opdracht werd gepleegd. Maar hij blijft ook nu nog ontkennen dat hij nog maar op de hoogte was. "We hebben miljoenen inwoners en drie miljoen werken voor de overheid", zo zegt hij. Khashoggi werd vorig jaar vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel door een doodseskader. Hij werd in stukken gezaagd en zijn lichaam is spoorloos verdwenen. (GVV)

