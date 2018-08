Saoedi's nemen Antwerpse Lanxess-fabriek volledig over 09 augustus 2018

De Duitse chemiereus Lanxess heeft zijn rubberfabriek in Zwijndrecht, waar 350 werknemers aan de slag zijn, volledig verkocht aan het Saoedische Aramco. Het grootste olie- en chemiebedrijf ter wereld had al een belang van 50% in de Antwerpse vestiging, en legt nu 1,4 miljard euro op tafel om de Duitse chemiegroep uit te kopen.

