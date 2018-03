Saoedi's bereiden zich voor in Marbella 21 maart 2018

Het nationale voetbalelftal van Saoedi-Arabië bereidt zich op een oefenstage in het Spaanse Marbella voor op de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels op 27 maart in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Argentijnse bondscoach Juan Antonio Pizzi selecteerde 26 spelers, van wie er drie uitkomen in de Spaanse Primera División. Saoedi-Arabië speelt op 14 juni in Moskou ook de openingsmatch van het WK tegen gastland Rusland. (KDZ)