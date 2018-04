Saoedi-Arabië opent eerste bioscoop 06 april 2018

00u00 0

Filmliefhebbers in Saoedi-Arabië kunnen deze maand voor het eerst in 35 jaar weer naar de bioscoop. Het islamitische koninkrijk heeft een overeenkomst getekend met het Amerikaanse bedrijf AMC Entertainment om in vijf jaar tijd 40 cinema's te openen. De eerste opent op 18 april al de deuren in hoofdstad Riyad. Mannen en vrouwen worden niet gescheiden in de zalen, zoals wel het geval is op veel andere openbare plaatsen in het conservatieve land. Superheldenfilm 'Black Panther' wordt naar verluidt de eerste film die in de Saoedische zalen te zien is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN