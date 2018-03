Saoedi-Arabië mag zich niet meer moeien met Grote Moskee Brussel 17 maart 2018

De Belgische regering zet de concessie van Saoedi-Arabië voor het uitbaten van de Grote Moskee in Brussel stop. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist. De moskee zal in de toekomst uitgebaat worden door een vzw van de lokale geloofsgemeenschap en door de Moslimexecutieve, het vertegenwoordigend orgaan van de moslims in België. De Grote Moskee in het Jubelpark kwam de voorbije jaren geregeld in het nieuws omdat de Saoedische invloed er tot radicalisering zou leiden. De onderzoekscommissie naar de aanslagen in maart 2016 deed daarom al de aanbeveling om de concessie stop te zetten.