Santini en Dimata maken indruk, Bandé breekt kuit 14 juli 2018

Ajax1 Anderlecht3

Anderlecht klopte Ajax dankzij uitblinkers Dimata en Santini met 1-3. Santini scoorde een fantastische goal met de hak. Na de slappe reeks resultaten in de voorbereiding was de zege in het Olympisch Stadion een opsteker voor paars-wit. Eerder gisteren oefenden de invallers van beide teams tegen elkaar. Kersvers Ajacied Bandé (ex-KVM) brak daarbij zijn linkerkuitbeen en scheurde de binnenband van zijn enkel en is vijf maanden out. (TTV)