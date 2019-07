Exclusief voor abonnees Santini aanwezig in stadion 29 juli 2019

00u00 0

De financieel directeur hoopt dat het rondkomt: de transfer van Ivan Santini (30) naar Jiangsu Suning. De Chinezen zijn bereid vijf miljoen euro te betalen voor de Kroaat, er is een akkoord op clubniveau. Het maakt het des te opvallender dat de spits gisteren in het Astridpark was. Het is onduidelijk of dat betekent dat er een kink in de kabel gekomen is. Voorts present tijdens RSCA-KVO was de voltallige familie van Vincent Kompany. Onder meer zijn vrouw Carla zat op de hoofdtribune, net als zijn vader Pierre en zijn broer François. (PJC)