Exclusief voor abonnees Santé maal twee: wijnproductie verdubbeld 01 augustus 2019

00u00 0

De wijnboeren juichen, nu blijkt dat de productie in ons land in een jaar tijd verdubbeld is tot zo'n 1,5 miljoen flessen - goed voor ongeveer 2 miljoen liter witte en rode wijn en schuimwijn. Het succesrecept: een zacht voorjaar en een warme en droge zomer. Ook oudere wijngaarden doen het nu erg goed. In vergelijking met de Franse wijnen blijft de Belgische wijn wel een nicheproduct. Amper 0,5% van de wijnen die in ons land verkocht worden, is van eigen bodem.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis