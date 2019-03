Sannes gezonde koekjes 16 maart 2019

NODIG VOOR 14 KOEKJES:

3 eetlepels gedroogd fruit (+/- 30g)

2 eetlepels noten (+/- 30g)

100 g havermout

40 g suiker, bruine suiker of honing

40 g boter of olie

2 eetlepels citroensap, appelazijn of balsamico-azijn

1 koffielepel bakpoeder

snuifje chilipoeder

