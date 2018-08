Sanneh met Midtjylland uit Europa League 31 augustus 2018

Anderlecht-target Boubacar Sanneh stond gisteren bij zijn club Midtjylland gewoon in de basis tijdens de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Malmö (0-2-verlies en uitgeschakeld). In een driemansdefensie speelde Sanneh centraal met Alexander Scholz links van hem. De basisplaats van Sanneh gisteren wil niet zeggen dat de piste voor paars-wit helemaal is opgedroogd. Vandaag moet alvast blijken of een transfer van de Gambiaan nog mogelijk is.

HLN