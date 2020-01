Exclusief voor abonnees Sanneh (even) terug, Roef wil niet bijtekenen 11 januari 2020

Zijn marktwaarde blijft maar kelderen. Op een paar handtekeningen na is het huurcontract van Bubacarr Sanneh (25) bij het Turkse Göztepe verbroken. De Gambiaanse verdediger, die vorig jaar voor maar liefst acht miljoen euro naar België verhuisde, kwam er aan nauwelijks twee competitiewedstrijden en was er niet gelukkig. Sanneh komt nu voor even terug naar Anderlecht, zijn entourage zoekt nog deze mercato een nieuwe werkgever. Brøndby zou geïnteresseerd zijn. Nog bij paars-wit heeft de clubleiding Davy Roef (25) gepolst voor een contractverlenging. Zijn overeenkomst loopt af, maar de doelman wil niet bijtekenen en graag elders eerste keuze worden. Het is niet uitgesloten dat het deze winter nog tot een transfer komt. Dat is ook een mogelijkheid voor Thomas Didillon (24). Inkomend zegt Nacer Chadli (30) dat hij pas na het seizoen over zijn toekomst zal beslissen. RSCA leent hem zonder aankoopoptie van Monaco. (PJC)

