Sanneh al in ploeg, Lawrence op bank? 01 september 2018

00u00 0

Anderlecht zit met extra selectiezorgen: Francis Amuzu en Sebastiaan Bornauw zijn onbeschikbaar door blessures. Amuzu heeft een probleem met de mediale banden van de knie en zal enkele weken out zijn. Bornauw kon niet trainen door een enkelverzwikking. "Ik hoop hen te recupereren na de interlandbreak", aldus Vanhaezebrouck. Door de schorsing van Vranjes heeft de coach geen overschot aan verdedigers. Dus mag aanwinst Sanneh al meteen in de basis verwacht worden. HVH sloot niet uit dat ook die andere aanwinst James Lawrence al in aanmerking komt: "Dat is een optie, als hij fysiek in orde is. We zullen zien. Hij is een verdediger die sterk aan de bal is, met een goeie vista en inspeelpass. Met het voetbal dat wij willen brengen, kunnen we zo iemand gebruiken." Kums zit voor het eerst sinds 20 mei (tegen Genk) in de kern. (BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN