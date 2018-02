Sanne Cant eindigt als zevende, niet gerecupereerd van zwaar WK 08 februari 2018

Marianne Vos (30), pas 18de op het WK in Valkenburg, zakte gisteren naar de Parkcross in Maldegem af. Met een duidelijk doel voor ogen: winnen en 40 UCI-punten pakken. Want de Nederlandse was net uit de top vijftig van de UCI-ranking getuimeld. "Vorig jaar won ik hier ook, ik wist dat het een mooi parkoers was. Vraag was hoe ik gerecupereerd was van het zware WK. Dat viel mee."

