Sankt Pauli COLUMN | MULDER 26 juni 2018

00u00 0

In de eerste dagen van het WK ving ik tijdens gesprekken tussen analisten en televisiemedewerkers zo nu en dan de naam Sankt Pauli op, bekend van de Reeperbahn, gezellige cafeetjes met miniatuurschepen op de bar en oude bonken met het verlangen naar de zee in de waterige ogen. Op een gegeven moment werd me duidelijk dat ze het over de trainer van Argentinië hadden, het mannetje dat een van de favorieten voor de wereldtitel niet aan de gang krijgt. Sampaoli analyseerde de prestaties van zijn team zo: "De spelers begrijpen Messi niet, er is geen systeem, mijn fout." De logische volgende zin zou dan zijn: "Ik ben ongeschikt, ik neem ontslag." Hij zei het niet.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Argentinië

sport

sportdiscipline

voetbal

Agüero