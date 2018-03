Sangría in kleine flesjes 24 maart 2018

00u00 0

Niet iedereen binnen hetzelfde gezin of feestgezelschap is even verzot op sangría en dat is niet altijd even praktisch met die typische drieliter-verpakkingen. Bij Lola Mola heeft men dat ein-de-lijk begrepen met individuele en zelfs wat schattig ogende flesjes van 25 cl. Prijs per stuk: 2,49 euro. Ben je algauw met twee of drie sangría-lovers, dan lijkt de fles van 1 liter en vooral de bijbehorende prijs van 5,99 euro een beter idee. Beide Lola Mola-flessen zijn verkrijgbaar bij Delhaize. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN