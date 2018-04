Sandra Kim geeft Sennek het goede voorbeeld 16 april 2018

Sandra Kim (45) en Sennek (27) hebben elkaar dit weekend ontmoet in Amsterdam, tijdens een preshow voor het Eurovisiesongfestival. Alle kandidaten brachten er hun nummer - Sennek maakte een zeer goeie beurt - en ook ex-winnares Sandra Kim was aanwezig. Zij gaf nog eens het goeie voorbeeld door 'J'aime la vie' te brengen, het nummer waarmee ze won in 1986. Nadien wenste Sandra Kim haar kandidaat-opvolgster nog alle geluk. Of het iets heeft uitgehaald, weten we over een kleine maand. De eerste halve finale vindt plaats op 8 mei, in Lissabon.

HLN

