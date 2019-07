Exclusief voor abonnees Sandra Bekkari gaat trouwen 30 juli 2019

Sandra Bekkari (46) stapt in het huwelijksbootje. De gewezen VTM-kokkin werd door haar vriend Peter Craeymeersch (52), met wie ze zes jaar samen is, ten huwelijk gevraagd in Cannes. Voor de tortelduifjes wordt het niet hun eerste trouwfeest. Zowel Sandra als Peter zei eerder al eens 'Ja, ik wil'. "Eigenlijk wilden we er geen ruchtbaarheid aan geven en hadden we enkel de familie op de hoogte gebracht. Maar Peter en ik zijn veel te gelukkig om dit heugelijke nieuws voor ons te houden. We willen allebei heel graag trouwen, al beseffen we dat het weinig zal veranderen aan onze relatie. Zelf noemden we elkaar al 'mijn man' en 'mijn vrouw'. Dus toen Peter me vroeg om te trouwen, heb ik meteen 'ja' gezegd. Het plan is om pas volgende zomer te trouwen. De komende maanden gaan we rustig beslissen hoe we het gaan aanpakken."

