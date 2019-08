Exclusief voor abonnees Sandler traint voluit mee 27 augustus 2019

00u00 0

De stramme spieren zijn verdwenen. Philippe Sandler heeft gisteren opnieuw voluit getraind met de groep. De centrale verdediger moest tegen Racing Genk uit voorzorg naar de kant, maar normaal gezien haalt hij wel de topper tegen Standard. Voor Anderlecht is dat een opluchting, aangezien Vincent Kompany, behoudens miraculeus nieuws tijdens de laatste onderzoeken, out is met een blessure aan de hamstrings. Nu Sandler terug is, moeten Kompany en Simon Davies achterin maar beperkt puzzelen, de meest logische optie is een basisplek voor belofteninternational Elias Cobbaut. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis