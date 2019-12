Exclusief voor abonnees Sandler na operatie "Nu sterker terugkomen" 14 december 2019

Er kon al een voorzichtige glimlach vanaf. Philippe Sandler heeft voor het eerst sinds zijn ingreep aan de linkerknie een teken van leven gegeven. Op Instagram postte hij een foto van zichzelf, met als bijschrift: "Succesvolle operatie. Nu ga ik focussen om sterker terug te komen." Sandler, die in overleg met moederclub Manchester City in Barcelona onder het mes ging, zal twee maanden out zijn. Zijn RSCA-ploegmaats betuigden op Instagram hun steun. (PJC)

