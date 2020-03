Exclusief voor abonnees Sandler hervat 07 maart 2020

Het voelt aan als een nieuw gezicht. Philippe Sandler is terug op Neerpede. De Nederlandse verdediger onderging begin december een operatie aan de knie en revalideerde nadien in overleg met zijn moederclub Manchester City. Nu hij in de laatste fase zit - hij traint nog individueel - streek hij opnieuw in Brussel neer. Anderlecht verwacht Sandler, die in principe onhoudbaar is voor paars-wit, ten vroegste in de play-offs terug in de wedstrijdkern. Vercauteren recupereert vandaag alleen Nacer Chadli (kuit). (PJC)