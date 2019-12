Exclusief voor abonnees Sandler: "Getoond dat we kunnen vechten voor resultaat" 06 december 2019

Philippe Sandler was er weer bij, samen met Vincent Kompany in het hart van de defensie. Tot Vince al meteen na de pauze uitviel. "Wat hij precies heeft, weten we niet. Daar werd in de kleedkamer niet over gepraat. Als profspelers heb je het daar op zo'n moment niet over", aldus Sandler, best tevreden met de eerste helft. "In de tweede toonden we dat we ook in slechte tijden kunnen vechten voor het resultaat."