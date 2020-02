Exclusief voor abonnees Sanders en Buttigieg vragen herziening resultaten Iowa 11 februari 2020

Bernie Sanders en Pete Buttigieg vragen een gedeeltelijke herziening van de resultaten in Iowa. Sanders vraagt een 'recanvass' van 28 kiesdistricten, Buttigieg van 66 districten. Dat is geen hertelling, maar wel een controle van de telling van de stemmen, om er zeker van te zijn dat de resultaten op een goede manier werden doorgegeven. In totaal moeten de resultaten van 85 kiesdistricten worden herbekeken, aangezien sommige districten zowel op vraag van Sanders als van Buttigieg moeten worden gecontroleerd. De bekendmaking van de resultaten van de caucus verliep erg chaotisch, nadat bleek dat de app waarmee ze moesten worden doorgegeven niet naar behoren werkte. De partij controleerde daarop ook de papieren weergaven van de resultaten.

