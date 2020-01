Sander verzweeg dat zijn vriendin verongelukte: “We verwachtten een kindje. Maar toen was er dat ongeval”

De Krant

Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven.

Sander had die avond z’n beste pak aangetrokken en stond haar op te wachten met een boeket bloemen. Maar Linde, te voet, kwam nooit aan. Een dodelijk ongeval, bleek achteraf. Met vluchtmisdrijf. Sindsdien torst Sander een geheim mee. Tegen zijn ouders en vrienden zei hij dat het uit was. De werkelijkheid was eindeloos veel erger.