Sander Loones legt eed af "als een scout" 13 november 2018

Eens scout, altijd scout - zelfs als je voor de koning en de premier staat en je de eed aflegt als defensieminister. Sander Loones (N-VA) stak gisteren fier drie vingers de lucht in, "net als de scouts", klonk het fier. Opvallend was ook de margriet die op zijn kraag was gespeld. "Dat is onze herdenkingsbloem, zoals de klaproos bij de Britten." Loones volgt zijn partijgenoot Steven Vandeput op, die de nieuwe burgemeester van Hasselt wordt. Ralph Packet uit Tervuren, de vroegere voorzitter van Jong N-VA, volgt de kersverse defensieminister op in het Europees Parlement. Loones ontsnapt nu net niet aan het militair defilé op 15 november voor Koningsdag. (IVDE)

