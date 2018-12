Sander Loones amper 27 dagen minister. En toch geen record 10 december 2018

Net geen maand heeft hij mogen proeven van het pluche van de Wetstraat, ex-minister van Defensie Sander Loones (N-VA). Op 12 november nam de 39-jarige West-Vlaming over van Steven Vandeput, die burgemeester van Hasselt wordt. 27 dagen later diende hij zijn ontslag in. Loones kon maar één keer proeven van de avontuurlijkheid van het departement: tijdens een eendaagse missie naar de Belgische fregatten in Zweden. Zijn korte carrière als lid van de federale regering is wel een pijnlijke zaak voor Loones. In tegenstelling tot Jambon, Francken en Demir kan hij niet terug naar het parlement. In het Europees Parlement, waar hij tot 9 november zat, betekent een vertrek om nationaal minister te worden het definitieve afscheid. Ook ex-minister van Financiën Van Overtveldt heeft geen vangnet meer. Hij was lijsttrekker voor de Europese verkiezingen in 2014. Vermoedelijk zullen zij twee nu een job bij de partij krijgen.

