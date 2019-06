Exclusief voor abonnees Sander Gillis vervangt Peter Van de Veire en debuut voor Dorianne Aussems Marathonradio van start 03 juni 2019

In het Radiohuis van Leuven is gisteren de zevende editie van Marathonradio gestart. Drie MNM-dj's zullen er dag en nacht radio maken: Brahim Attaeb (35), Dorianne Aussems (26, rechts) en Sander Gillis (26, links), die op de valreep insprong voor kersverse vader Peter Van de Veire (47). Normaal gezien zou Van de Veires zoon pas na Marathonradio geboren worden, maar de kleine Lex besliste daar anders over.

