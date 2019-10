Exclusief voor abonnees Sancties 11 oktober 2019

Minister-president Jambon wil Europese economische sancties tegen Turkije. Dus veel retoriek en weinig actie. Denkt men echt dat Turkije hiervoor gaat zwichten? Kijk naar de situatie in Cyprus waar Turkije al sinds 1974 niet zwicht voor de oproepen van de EU. Wachten op de EU of VN is gelijk aan niks doen.

Freddy Sonnemans

