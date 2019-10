Exclusief voor abonnees Sanctie kan variëren van blaam tot levenslange schorsing 05 oktober 2019

De klacht tegen Erik de Soir is ingediend bij de beroepscommissie die de werking van psychologen controleert. Daarin zetelen collega-psychologen, maar ook mensen met een juridische achtergrond. "Als De Soir effectief het verhaal van de vrouw gedeeld heeft met de auteur, dan ging hij in de fout", zeggen experts. "Een psycholoog moet zich houden aan het beroepsgeheim. Verhalen die in vertrouwen gedeeld worden door vaak zeer kwetsbare mensen, mogen nooit gedeeld worden, zelfs niet anoniem. Tenzij de patiënt z'n uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft." De beroepscommissie bevestigt dat ze de klacht ontvangen heeft. "Het dossier is lopende, maar de uitspraak blijft privé", klinkt het. Als Erik de Soir schuldig bevonden wordt, zal er ook een sanctie opgelegd worden. Die kan variëren van een blaam tot een levenslange schorsing. (IBO)

