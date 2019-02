Sanctie dreigt voor Diether Sweeck na slag 18 februari 2019

De frustraties liepen zaterdag behoorlijk hoog op bij Diether Sweeck in de slotmanche van de Superprestige in Middelkerke. In het gedrum in de eerste bocht, meteen na de start, maakte de tweelingbroer van Laurens in een opwelling een armbeweging naar collega Loris Rouiller. Daarbij raakte hij de Zwitser vol, waarop hij werd uitgesloten door de wedstrijdjury. "Een beslissing waar we volledig achter staan", liet het teammanagement van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice weten in een officieel statement. "We veroordelen dit gedrag. We kennen Diether echter als een rustige jongen, die geen vlieg kwaad doet, dus willen we eerst zijn versie van de feiten horen voor we hem een gepaste sanctie opleggen." Sweeck zelf bood alvast zijn excuses aan aan Rouiller. "Het was een reactie op een eerder manoeuvre, in het heetst van de strijd. Al keurt dat mijn gedrag natuurlijk niet goed. Maar ik had nooit de intentie om hem te raken", klonk het. (JDK)

