Samusocial moet zelf bedelen om water Freya De Coster

18 juli 2018

05u00 0 De Krant Het Peraïta-schandaal blijft Samusocial parten spelen. De daklozenorganisatie is de crisis van vorige zomer nog altijd niet te boven en moet nu zelf bedelen om... water.

"We hebben minimaal 15.000 flesjes nodig om onze voorraad aan te vullen", aldus Samusocial. "Onze mobiele teams delen die uit om te voorkomen dat daklozen bezwijken door uitdroging." David Raponi, een goede ziel uit Overijse, bracht meteen na de oproep 80 flesjes water naar het hoofdkwartier in Brussel. "Het is een basisbehoefte en ik vind het maar logisch om mensen te helpen." Samusocial moet diep zitten dat het nu al campagne moet voeren om wáter te krijgen: bestel bij Colruyt 15.000 halveliterflesjes van Everyday en je betaalt 2.550 euro. Een peulschil vergeleken bij de zitpenningen die ten onrechte werden uitbetaald door de daklozenorganisatie. Yvan Mayeur en Pascale Peraïta streken tot vorig jaar elk zo'n 17.000 euro per jaar op, bovenop hun loon als burgemeester en OCMW-voorzitster. Een onderzoekscommissie van het Brussels Parlement becijferde dat ze samen 110.000 euro zouden moeten terugbetalen: dat zijn meer dan 600.000 halveliterflesjes van 17 cent.

"Vóór de vertrouwenscrisis kregen we nog 32.000 euro aan giften per maand, nu nog 17.000 euro", klinkt het bij Samusocial. "Sponsors die afhaakten, kostten ons in een jaar tijd 300.000 euro. Ook onze partner voor water haakte af. We lanceerden nu een opvallende videocampagne, in de hoop nieuwe partners aan te trekken: particulieren, maar ook privébedrijven die kansarmen willen ondersteunen. Vandaag werkt onze organisatie correct." (DCRB/IDV)

