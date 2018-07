Samuel Bastien (Standard) Terug naar de heimat 24 juli 2018

Danjuma en Letica imponeerden voor Club Brugge in de Supercup, bij Standard viel Samuel Bastien (21) op. De elegante middenvelder is terug bij de club die hij in 2012 inruilde voor Anderlecht. In het Astridpark bleef hij op 1 wedstrijd steken, in Luik maakt hij een ernstige kans om meteen een vaste waarde te worden. Tussendoor sprokkelde hij minuten in Italië bij Avellino en Chievo. De doorsteekballetjes waarmee hij zondag in het Jan Breydelstadion uitpakte, oogden alvast veelbelovend. Bastien kan een interessante driehoek vormen met Agbo

