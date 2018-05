Samuel (9) "Dit afval dumpte u allemaal in mijn straat" 15 mei 2018

Hij is gestopt met ze te tellen, de blikjes die sluikstorters in z'n straat dumpen. Zo veel zijn het er. In plaats daarvan heeft Samuel Smid (9) er een slinger van gemaakt. Zes meter lang is die inmiddels, gemaakt van honderden platgestampte blikjes die passanten in de berm gooiden. Het gezin woont op het platteland tussen Brugge en het kleine Meetkerke. "Chauffeurs gooien soms plastic flessen of blikjes gewoon onze tuin in", vertelt Samuel. Daar hangt nu ook zijn slinger, in de hoop dat iedereen z'n afval mee naar huis neemt. "We krijgen er veel reactie op, maar mensen gooien nog altijd blikjes in de berm. Het probleem blijft", zegt mama Lara Taveirne. (BHT)

