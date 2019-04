Exclusief voor abonnees Samsung onderzoekt defecten aan plooibare telefoon 19 april 2019

De Galaxy Fold, de eerste smartphone met opvouwbaar scherm, vertoont volgens journalisten die het toestel konden testen, heel wat defecten. Zo zou het scherm al snel niet meer reageren en zitten er oneffenheden in de vouw van het scherm. Volgens fabrikant Samsung kregen sommige journalisten een niet-definitieve versie van het apparaat waarvan de software nog niet op punt stond. Een ander probleem is dat de journalisten een beschermlaagje van het scherm haalden, wat niet de bedoeling was. "Het verwijderen kan schade veroorzaken. We zullen ervoor zorgen dat die informatie duidelijk is voor onze klanten", zegt het bedrijf. Samsung werkte acht jaar aan de ontwikkeling van de plooitelefoon. Een problematische lancering zou dramatisch zijn voor de reputatie van het Zuid-Koreaanse bedrijf. In 2016 moest Samsung al eens een toestel, de Note 7, wereldwijd uit de handel halen wegens brandgevaar. In België zal de Galaxy Fold vanaf 3 mei te koop zijn voor 2.020 euro. Proximus mag het toestel gedurende twee maanden als zowat enige verkopen en biedt het toestel voor 1.499 euro aan in combinatie met een abonnement voor twee jaar.

