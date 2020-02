Exclusief voor abonnees Samsung maakt gebruikers bang met vreemd bericht 21 februari 2020

00u00 0

Wereldwijd hebben Samsung-gebruikers gisteren een bizarre melding op hun smartphone gekregen. Gebruikers van vrijwel alle Galaxy-modellen kregen een notificatie van Samsungs 'Find My Mobile'-app, die gebruikt wordt om verloren toestellen op te sporen. Ook wie de app niét geïnstalleerd had, kreeg het bericht. In de melding werd enkel het getal '1' verstuurd. Veel gebruikers vreesden dat hun telefoon gehackt was, maar het blijkt om een fout van het bedrijf zelf te gaan. De notificatie werd tijdens een interne test per ongeluk verstuurd. Samsung verzekert dan ook dat de melding onschuldig is. "We kunnen onze gebruikers verzekeren dat deze melding geen enkele invloed heeft op hun apparaten. We bieden onze klanten onze oprechte verontschuldigingen aan voor het ongemak en zullen ervoor zorgen dat een soortgelijk incident in de toekomst niet meer voorkomt", aldus Aron Wils van Samsung België.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis