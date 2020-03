Exclusief voor abonnees Samsung Galaxy Z Flip Gekeurd door tweakers 21 maart 2020

00u00 0

Het best kun je Samsungs Z Flip beschouwen als een doorontwikkeling van de Galaxy S10, maar dan als variant die je kunt dubbelvouwen. Hij heeft een scherm met vrijwel dezelfde breedte, een accu met bijna dezelfde capaciteit en een cameraset-up met bijna dezelfde camerasensors. Maar dat is de papieren benadering. In de praktijk heeft het vouwbare ontwerp duidelijke voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat de Z Flip in opgevouwen stand de kleinste high-end telefoon is die je kunt kopen. Daarbij is het scherm in opengevouwen stand juist vrij groot.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis