Samson ontmoet nieuw baasje al in laatste clip met Gert 30 november 2019

In de videoclip van 'Het allerlaatste liedje', het - jawel - allerlaatste liedje van Samson & Gert, vangen we al een glimp op van Samsons nieuwe baasje. In het filmpje, dat sinds gisteren op YouTube staat, zien we Gert en Samson aan de piano, terwijl fragmenten uit de populaire reeks van het duo op schermen achter hen worden geprojecteerd. Op het einde van de clip zwaaien de bekendste bobtail van het land, de burgemeester, Alberto, Van Leemhuyzen en Octaaf hun goede vriend Gert uit. Wanneer iedereen vervolgens vertrekt, komt Samson weer tevoorschijn, samen met een nog onbekend figuur in een donkere outfit. "Daar ben je", schreeuwt een gelukkige Samson.

