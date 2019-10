Exclusief voor abonnees Samson & Gert zoeken publiek voor allerlaatste clip 30 oktober 2019

Het einde van Samson & Gert nadert, maar voor Gert Verhulst (51) met enkele grote shows afscheid neemt van zijn trouwe viervoeter, blikt het duo nog een allerlaatste videoclip in. Fans van het eerste uur krijgen nu de kans om de draaidag daarvan bij te wonen. Iedereen die minstens 16 jaar is, kan zich inschrijven. De opnames vinden plaats in Mechelen op woensdag 13 november en lopen van 16.30 tot 20 uur. Inschrijven kan tot en met donderdag 7 november via de website van In The Picture.