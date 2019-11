Exclusief voor abonnees Sammy Mahdi (CD&V) geen voorstander van paars-groen 29 november 2019

Sammy Mahdi is geen voorstander van een paars-groene federale regering. Dat zei de kandidaat-voorzitter van CD&V tijdens een debat met zijn concurrent Joachim Coens. Volgens Mahdi zouden in een paars-groene coalitie te veel partijen zitten die onredelijke eisen stellen. "Zo eenvoudig zal het niet zijn om in een regering te stappenwaarin het geld blijkbaar uit de hemel valt. Ik denk dat het heel moeilijk is om zowel met PS als Ecolo, die op sociaal-economisch vlak een voorstel doen om 8 miljard extra te gaan uitgeven, ons programma uit te voeren", zei Mahdi over de voorstellen uit de nota van informateur Paul Magnette (PS). "De meest logische coalitie is er één waarin de grootste partijen, langs beide kanten van de taalgrens, zich kunnen vinden."

