Samen op restaurant, maar brexit blijft zwaar op de maag liggen

17 september 2019

De ontmoeting tussen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson, in een restaurant in Luxemburg, heeft gisteren maar weinig opgeleverd. Johnson heeft nog altijd geen werkbaar alternatief voor de Ierse backstop op tafel gelegd, liet de Europese Commissie weten. Volgens Downing Street zit er wel schot in de zaak en drijven Brussel en Londen de onderhandelingen over de brexit op. Juncker en Johnson zullen elkaar voortaan dagelijks ontmoeten. De onderhandelingen zitten al weken in het slop. De Ierse backstop is de grootste hinderpaal. Dat is een noodoplossing die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden door het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in een douane-unie met de EU te houden. De Britse premier wil ervan af, maar Europa eist een alternatief dat de Europese interne markt vrijwaart. Johnson benadrukte andermaal dat hij niet van plan is uitstel te vragen en het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt.

