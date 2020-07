Exclusief voor abonnees Samen met aantal besmettingen ook beurzen door het dak in VS 03 juli 2020

00u00 0

In de Verenigde Staten zijn er nooit eerder zoveel nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd op één dag. Woensdag - de meest recente cijfers - telde de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit 50.700 nieuwe infecties. Daarmee komt het totaal in de VS op meer dan 2,6 miljoen besmette personen. Zeker 128.000 Amerikanen bezweken al aan Covid-19. Tegelijkertijd gingen vreemd genoeg ook de beurzen gisteren door het dak. Zowel Wall Street als technologiebeurs Nasdaq deden het zeer goed. "Of de beurzen gaan crashen, weet ik niet", zegt professor internationale economie Hylke Vandenbussche (KU Leuven). "Maar vergeet niet dat heel wat aandelen midden maart fors gezakt zijn. Het is niet moeilijk snel te stijgen als er eerst zo'n grote terugval was." (LVB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen